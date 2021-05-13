Росгвардия предложила повысить возраст для покупки оружия

Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия до 21 года.

Кроме того, по его мнению, необходимо ввести психологическое тестирование при получении справки на оружие.

Он подчеркнул, что медицинские справки на оружие должны выдаваться только в государственных клиниках, передает ТАСС.