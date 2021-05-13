Росгвардия предложила повысить возраст для покупки оружия

Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия до 21 года.

Кроме того, по его мнению, необходимо ввести психологическое тестирование при получении справки на оружие.

Он подчеркнул, что медицинские справки на оружие должны выдаваться только в государственных клиниках, передает ТАСС.

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Для получения охотничьего билета необходимо ввести прохождение курса молодого бойца, считает Золотов.

Речь об ужесточении оборота оружия идет в Госдуме и в ведомствах после стрельбы в казанской школе, которую устроил 19-летний выпускник этого учебного заведения. В результате нападения погибли девять человек, ранены 23.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал варварским преступлением нападение на школу в Казани, передает «Свободная пресса».



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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ОружиеРосгвардия
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