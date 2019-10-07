Росгвардия показала нагрудный знак для бойцов
Росгвардия представила образец нагрудного знака для своих сотрудников. Проект приказа главы ведомства Виктора Золотова опубликован на портале нормативных правовых актов.
Отмечается, что нагрудный знак будет выполнен из алюминия. Он представляет собой овал серебристого цвета с эмблемой войск, названием и кодом из четырёх цифр в одной строке и двумя внизу. Шрифт будет вдавлен и залит краской крепового цвета. Носить знаки будут обязаны военнослужащие подразделения и те, кто проходит службу в Росгвардии и имеет «специальное звание полиции».
Отметим, как будет кодироваться информация, зашифрованная в цифрах, не сообщается. Ранее с инициативой обязать росгвардейцев носить опознавательные знаки во время охраны массовых мероприятий выступил сенатор Владимир Лукин. При этом решение ведомства сделать знаки в форме нагрудных значков он назвал неудачным, так как надписи на них выполнены мелким шрифтом, а сам знак легко скрыть под амуницией.
Напомним, запрос на опознание сотрудников Росгвардии возник этим летом после ряда несогласованных протестных акций, в ходе которых правоохранители жёстко задерживали митингующих.
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