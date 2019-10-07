Росгвардия показала нагрудный знак для бойцов

Отметим, как будет кодироваться информация, зашифрованная в цифрах, не сообщается. Ранее с инициативой обязать росгвардейцев носить опознавательные знаки во время охраны массовых мероприятий выступил сенатор Владимир Лукин. При этом решение ведомства сделать знаки в форме нагрудных значков он назвал неудачным, так как надписи на них выполнены мелким шрифтом, а сам знак легко скрыть под амуницией.

Напомним, запрос на опознание сотрудников Росгвардии возник этим летом после ряда несогласованных протестных акций, в ходе которых правоохранители жёстко задерживали митингующих.



