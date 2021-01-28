Росгвардия опровергла рекомендации по закрытию оружейных магазинов Москвы в выходные

Информация о том, что Росгвардии планирует в ближайшие выходные закрыть все оружейные магазины в Москве, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Собеседник агентства заявил, что «Росгвардия не направляла в оружейные магазины никаких рекомендаций по закрытию».

Ранее телеграм-канал «База» сообщил, что московские оружейные магазины получили от Росгвардии рекомендации закрыться 30 и 31 января. Было высказано предположение, что данное распоряжение связано с намечающимися в столице несанкционированными акциями.

Ранее незаконные акции прошли по всей России 23 января. Их организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.

После несогласованных акций 23 января в Москве к административной ответственности привлекли 267 человек, 110 из них были приговорены судом к административному аресту. Возбуждено семь уголовных дел по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

