Росгвардия рассказала, как правильно хранить оружие
Алексей Степанов рассказал в пресс-центре НСН о том, где допустимо находиться с оружием, а где это строго запрещено.
Законодательство РФ устанавливает комплекс требований к владельцам гражданского оружия — в том числе в части транспортировки, хранения и допустимых мест пребывания. Заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области полковника полиции Алексей Степанов рассказал в пресс-центре НСН о базовых обязанностях владельца и ключевых ограничениях оборота оружия, соблюдение которых позволяет избежать административной и уголовной ответственности.
«Каждый владелец несёт персональную ответственность за своё оружие. Даже в другом регионе владелец обязан обеспечить надлежащие условия сохранности и исключить доступ к своему оружию посторонних лиц. В гостинице, например, он может воспользоваться услугой сейфа. Если его нет, то за оружием должен быть постоянный присмотр. Кроме того, любой владелец должен понимать, что существуют ограничения оборота оружия. Так, например, есть объекты, вход с оружием на которые категорически запрещён. Нельзя находиться с оружием на массовых мероприятиях, митингах, шествиях. Нельзя с оружием посещать заведения, в которых реализуется алкогольная продукция. Самое главное — категорически нельзя носить оружие в состоянии алкогольного опьянения. Если соблюдать эти правила, то никаких проблем у граждан не будет», — сказал собеседник НСН.
Ранее заместитель начальника Главного управления Росгвардии по городу Москве - начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Александр Самойлов рассказал в пресс-центре НСН, что наиболее частыми нарушениями у москвичей с оружием являются нарушения сроков перерегистрации лицензии и правил хранения оружия.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам назвали самую частую поломку из-за некачественного бензина
- Удобный предлог: Почему США решились на новые удары по Ирану
- Новак: Крупные торговые сети необходимо снабжать топливом в приоритете
- Росгвардия рассказала, как отправить личное оружие на нужды СВО
- Трамп допустил завершение конфликта на Украине до конца своего президентского срока
- Росгвардия назвала количество изъятого оружия в Подмосковье
- «Отказы в 12% случаев»: Как можно улететь в Европу летом 2026
- Нужен культовый Крюгер: Что обеспечит успех новой версии «Кошмара на улице Вязов»
- Россиянам рассказали, как правильно перевозить оружие
- Каллас: Венецианскую биеннале лишат финансирования после открытия павильона РФ