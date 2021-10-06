Росгвардия будет охранять пермский университет, где произошла стрельба
Ректор Пермского государственного национального исследовательского университета Дмитрий Красильников в своём Instagram заявил, что во входных группах на территорию вуза будут дежурить сотрудники Росгвардии.
«С 11 октября безопасность студентов и сотрудников Пермского университета будет обеспечивать ФГУП «Охрана» Росгвардии», - написал он.
ЧП в Пермском госуниверситете произошло 20 сентября. Стрельбу в вузе устроил 18-летний Тимур Бекмансуров, погибли шесть человек. Сам студент был ранен ответным огнём сотрудника полиции, после чего его госпитализирован.
Сотрудники ДПС, обезвредившие пермского стрелка, получили награды от президента России Владимира Путина. Константина Калинина наградили Орденом мужества, а его напарника Владимира Макарова медалью «За отличие в охране общественного порядка». Также полицейским присвоили очередные звания: лейтенант и капитан, соответственно.
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