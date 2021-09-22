Путин наградил сотрудников ДПС, обезвредивших стрелявшего в Пермском университете
Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом мужества полицейского Константина Калинина, который обезвредил напавшего на Пермский государственный научный исследовательский университет. Об этом говорится в указе главы государства.
Его напарник, старший лейтенант полиции Владимир Макаров, удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка».
Сотрудники ДПС Калинин и Макаров первыми прибыли на место массового расстрела в вузе. Пост находился недалеко от университета. Правоохранители узнали о произошедшем от очевидцев. Прибыв на место, Калинин выяснил, где идет стрельба, и ответным огнем выстрелил в нападавшего. В это время Макаров занимался эвакуацией людей.
Вооруженное нападение студента на Пермский госуниверситет произошло утром 20 сентября. Погибли шесть человек. По уточненным данным регионального Минздрава, пострадали 43 человека.
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