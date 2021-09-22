Путин наградил сотрудников ДПС, обезвредивших стрелявшего в Пермском университете

Сотрудники ДПС Калинин и Макаров первыми прибыли на место массового расстрела в вузе. Пост находился недалеко от университета. Правоохранители узнали о произошедшем от очевидцев. Прибыв на место, Калинин выяснил, где идет стрельба, и ответным огнем выстрелил в нападавшего. В это время Макаров занимался эвакуацией людей.

Вооруженное нападение студента на Пермский госуниверситет произошло утром 20 сентября. Погибли шесть человек. По уточненным данным регионального Минздрава, пострадали 43 человека.

