Путин наградил сотрудников ДПС, обезвредивших стрелявшего в Пермском университете

Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом мужества полицейского Константина Калинина, который обезвредил напавшего на Пермский государственный научный исследовательский университет. Об этом говорится в указе главы государства.

Его напарник, старший лейтенант полиции Владимир Макаров, удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка».

Пермская трагедия. Недостаток внимания и халатность государства

Сотрудники ДПС Калинин и Макаров первыми прибыли на место массового расстрела в вузе. Пост находился недалеко от университета. Правоохранители узнали о произошедшем от очевидцев. Прибыв на место, Калинин выяснил, где идет стрельба, и ответным огнем выстрелил в нападавшего. В это время Макаров занимался эвакуацией людей.

Вооруженное нападение студента на Пермский госуниверситет произошло утром 20 сентября. Погибли шесть человек. По уточненным данным регионального Минздрава, пострадали 43 человека.

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ФОТО: РИА Новости
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