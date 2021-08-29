Росгидромет сообщили о резком похолодании
1 сентября в Центральном федеральном округе ожидается резкое похолодание на 5-8 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.
По его словам, до конца месяца температурный фон будет в диапазоне 20-25 градусов тепла. Температура понизится из-за приближения атмосферного фронта с северо-запада. 1 числа к вечеру температура не будет превышать 15-18 градусов в Подмосковье, а на западе округа составит 14-17 градусов.
Согласно прогнозу, 2-3 сентября в Тверской области дневная температура ожидается в пределах 15-16 градусов, в Калужской области - 16-17 градусов, в Смоленской области - 15-20 градусов, в Орловской области - 17-19 градусов, в Брянской области - 17 градусов выше ноля.
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