Росгидромет предупредил о нарастающих изменениях климата в России

Директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов сообщил о приросте средней температуры в России. За десять лет он составил 0,51 градуса Цельсия, в то время как в мире этот показатель составил 0,18 градуса.

Катцов сообщил, что Росгидромет подготовил доклад о климатической ситуации в России.