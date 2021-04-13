Росгидромет предупредил о нарастающих изменениях климата в России
Директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов сообщил о приросте средней температуры в России. За десять лет он составил 0,51 градуса Цельсия, в то время как в мире этот показатель составил 0,18 градуса.
Катцов сообщил, что Росгидромет подготовил доклад о климатической ситуации в России.
«Согласно этому докладу, у нас обновились оценки скорости изменения климата с 1970-х годов по настоящее время, которые говорят о нарастании изменений», — сообщил синоптик.
Он отметил, что причиной этих изменений могли послужить собственные колебания климата. Однако есть высокая вероятность, что эти тенденции будут держаться или нарастать.
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