Росфинмониторинг внёс певца Шарлота в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов певца Эдуарда Шарлота. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Актрису Троянову внесли в перечень террористов и экстремистов

«Шарлот Эдуард Валерьевич, 07.02.1998 г.р., г. Самара», – говорится в перечне.

В отношении лиц, попавших в данный список Росфинмониторинга, предусмотрено замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее Самарский областной суд отказался выпускать Шарлота из СИЗО. Певцу, в отношении которого возбуждены дела по статьям о реабилитации нацизма и об оскорблении чувств верующих, продлили срок ареста до 23 июля, пишут «Известия».

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ФОТО: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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