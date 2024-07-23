Росфинмониторинг внёс певца Шарлота в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов певца Эдуарда Шарлота. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Шарлот Эдуард Валерьевич, 07.02.1998 г.р., г. Самара», – говорится в перечне.
В отношении лиц, попавших в данный список Росфинмониторинга, предусмотрено замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Ранее Самарский областной суд отказался выпускать Шарлота из СИЗО. Певцу, в отношении которого возбуждены дела по статьям о реабилитации нацизма и об оскорблении чувств верующих, продлили срок ареста до 23 июля, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автобус с пассажирами перевернулся на Кубани
- СМИ: В парке «Патриот» проходят следственные действия
- Врач Шеин рассказал, что делать при ожоге медузы
- Интерес к американским блокбастерам вернулся на уровень 2022 года
- Росфинмониторинг внёс певца Шарлота в список террористов и экстремистов
- Туфли на шпильках стали причиной тройного перелома ноги у россиянки
- Госдума приняла закон о миграционном режиме высылки иностранцев из РФ
- Квартет Олега и Натальи Бутман закроет июльскую серию концертов «Джаза на воде»
- Киркоров застрял в горах Сочи из-за ливней
- Писателя Зыгаря заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru