Актрису Троянову внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов актрису Яну Троянову (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Троянова Яна Александровна, 12.02.1973 г.р., г. Екатеринбург», – говорится в перечне.

Попадание в список Росфинмониторинга означает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с высказываниями Трояновой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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