Актрису Троянову внесли в перечень террористов и экстремистов
9 июля 202417:44
Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов актрису Яну Троянову (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Троянова Яна Александровна, 12.02.1973 г.р., г. Екатеринбург», – говорится в перечне.
Попадание в список Росфинмониторинга означает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с высказываниями Трояновой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru