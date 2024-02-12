Росфинмониторинг внес пресс-секретаря Meta в список экстремистов и террористов
Росфинмониторинг внёс пресс-секретаря компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Энди Стоуна в список экстремистов и террористов.
«Стоун Энди Марк, 28.05.1981 г.р», – говорится в перечне.
После попадания в данный список Росфинмониторинга российские банки замораживают имеющиеся у них средства указанного лица, а также приостанавливают их обслуживание.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Энди Стоуна, которому заочно было предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности с использованием служебного положения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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