Росфинмониторинг внес пресс-секретаря Meta в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внёс пресс-секретаря компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Энди Стоуна в список экстремистов и террористов.

Сергея Удальцова внесли в перечень террористов и экстремистов

«Стоун Энди Марк, 28.05.1981 г.р», – говорится в перечне.

После попадания в данный список Росфинмониторинга российские банки замораживают имеющиеся у них средства указанного лица, а также приостанавливают их обслуживание.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Энди Стоуна, которому заочно было предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности с использованием служебного положения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Черемисин
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