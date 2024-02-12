Росфинмониторинг внес пресс-секретаря Meta в список экстремистов и террористов

«Стоун Энди Марк, 28.05.1981 г.р», – говорится в перечне.

После попадания в данный список Росфинмониторинга российские банки замораживают имеющиеся у них средства указанного лица, а также приостанавливают их обслуживание.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Энди Стоуна, которому заочно было предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности с использованием служебного положения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

