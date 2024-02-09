Сергея Удальцова внесли в перечень террористов и экстремистов
9 февраля 202415:57
Росфинмониторинг расширил свой список террористов и экстремистов. Ведомство внесло в него лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова.
«Удальцов Сергей Станиславович, 16.02.1977 г.р., г. Москва», – говорится в перечне.
Попадание в данный список Росфинмониторинга означает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Ранее Удальцов был до 15 февраля арестован по делу об оправдании терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Свою вину он признавать отказался.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru