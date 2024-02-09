Сергея Удальцова внесли в перечень террористов и экстремистов

Освобожденных из украинского плена военных РФ доставили в Москву Интервью Путина Карлсону в X посмотрели более 93 млн раз Сырский впервые выступил с заявлением после назначения главкомом ВСУ Росфинмониторинг внес Удальцова в перечень террористов и экстремистов Почту Жюля Верна и всероссийский квест-маршрут открыли в Калужской области