Росфинмониторинг признал украинского миллиардера членом экстремистского объединения

Росфинмониторинг признал членом экстремистского объединения украинского политика и миллиардера Александра Герегу. Соответствующий перечень размещен на сайте ведомства.

В России арестовали имущество украинского миллиардера Гереги

В объединение, вошедшее в перечень террористических и экстремистских организаций, помимо самого Гереги, входят его супруга Галина, а также Сергей Любчик и Геннадий Гальчук.

Ранее имущество Гереги арестовали в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Черемисин
ТЕГИ:УкраинаТеррористыЭкстремисты

Горячие новости

Все новости

партнеры