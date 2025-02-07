Росфинмониторинг признал украинского миллиардера членом экстремистского объединения
7 февраля 202518:07
Росфинмониторинг признал членом экстремистского объединения украинского политика и миллиардера Александра Герегу. Соответствующий перечень размещен на сайте ведомства.
В объединение, вошедшее в перечень террористических и экстремистских организаций, помимо самого Гереги, входят его супруга Галина, а также Сергей Любчик и Геннадий Гальчук.
Ранее имущество Гереги арестовали в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru