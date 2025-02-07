Росфинмониторинг признал украинского миллиардера членом экстремистского объединения

В объединение, вошедшее в перечень террористических и экстремистских организаций, помимо самого Гереги, входят его супруга Галина, а также Сергей Любчик и Геннадий Гальчук.

Ранее имущество Гереги арестовали в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



