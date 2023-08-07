Росфинмониторинг внес Кагарлицкого в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес социолога Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте службы.
«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Физические лица... Кагарлицкий Борис Юльевич», - говорится в сообщении.
Ранее Городской суд Сыктывкара вынес решение об аресте Кагарлицкого по уголовному делу об оправдании терроризма. По ходатайству ФСБ он был отправлен в следственный изолятор на два месяца.
Кагарлицкому вменяют вторую часть статьи 205.2 УК РФ. Формальным поводом для возбуждения дела стала публикация социолога в соцсетях сразу после взрыве на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Борис Кагарлицкий своей вины не признает, сообщает «Радиоточка НСН».
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