Росфинмониторинг внес Кагарлицкого в перечень террористов и экстремистов

«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Физические лица... Кагарлицкий Борис Юльевич», - говорится в сообщении.

Ранее Городской суд Сыктывкара вынес решение об аресте Кагарлицкого по уголовному делу об оправдании терроризма. По ходатайству ФСБ он был отправлен в следственный изолятор на два месяца.

Кагарлицкому вменяют вторую часть статьи 205.2 УК РФ. Формальным поводом для возбуждения дела стала публикация социолога в соцсетях сразу после взрыве на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Борис Кагарлицкий своей вины не признает, сообщает «Радиоточка НСН».

