ФСБ предъявила политологу Кагарлицкому обвинение в призывах к терроризму через интернет

Накануне против политолога возбудили уголовное дело, пишет RT.



«Ему вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета)», — цитирует защитника ТАСС.

Кагарлицкому может грозить до семи лет заключения. Как отметил Ерохов, его подзащитный не признает вину. По словам защитника, политолог «никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм», а все его выступления нацелены на то, чтобы «показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство».

Адвокат указал, что дело Кагарлицкого расследует управление ФСБ по Республике Коми. Политолога этапировали в Сыктывкар. По данным Telegram-канала «Рабкор», в четверг суд изберет меру пресечения Кагарлицкому.

