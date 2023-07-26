ФСБ предъявила политологу Кагарлицкому обвинение в призывах к терроризму через интернет
ФСБ предъявила социологу, политологу Борису Кагарлицкому (признан в России иноагентом) обвинение в призывах к терроризму с использованием интернета. Об этом заявил адвокат профессора Сергей Ерохов.
Накануне против политолога возбудили уголовное дело, пишет RT.
«Ему вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета)», — цитирует защитника ТАСС.
Кагарлицкому может грозить до семи лет заключения. Как отметил Ерохов, его подзащитный не признает вину. По словам защитника, политолог «никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм», а все его выступления нацелены на то, чтобы «показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство».
Адвокат указал, что дело Кагарлицкого расследует управление ФСБ по Республике Коми. Политолога этапировали в Сыктывкар. По данным Telegram-канала «Рабкор», в четверг суд изберет меру пресечения Кагарлицкому.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru