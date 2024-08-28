Росфинмониторинг включил бойца ММА Якубова в перечень террористов
Российский боец ММА Ильяс Якубов был внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Якубов Ильяс Аресович, 14.12.1991 г.р., с. Шали Шалинского района Чеченской Республики», - указано в перечне.
В отношении лиц, попавших в данный перечень Росфинмониторинга, предусмотрено замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Ранее Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов певца Эдуарда Шарлота, в отношении которого возбуждены дела по статьям о реабилитации нацизма и об оскорблении чувств верующих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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