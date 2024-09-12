Росфинмониторинг сможет получать данные об имуществе граждан без их ведома
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предоставляющий Росфинмониторингу право получать данные об имуществе граждан без их ведома. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Отмечается, что цель инициативы - совершенствование надзорной деятельности Росфинмониторинга, так как предусмотренное действующими законами информирование подозреваемых «приводит к сокрытию следов преступления».
«Законопроект позволит обеспечить конфиденциальность осуществляемых госорганами мер по выявлению и раскрытию финансовых преступлений», - говорится в сообщении.
Ранее замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд заявил, что ведомство «концептуально поддерживает» введение уголовной ответственности для дропперов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru