В России арестовали имущество украинского миллиардера Гереги

Имущество украинского миллиардера Александра Гереги арестовано в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

По данным агентства, арест на имущество был наложен в апреле.

В 2022 году глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил о национализации имущества украинских олигархов в республике. В собственность региона было передано в том числе свыше 130 объектов ООО «РусЛайн Ко», учредитель которого — компания «Дром Венчерс Лимитед». По данным СМИ, организация находится на Маршалловых островах и является офшором Гереги.

Украинский бизнесмен в 2021 году входил в рейтинг богатейших людей по версии «Forbes Украина», напоминает Ura.ru. С 2018-го Герега внесен в российский санкционный список.

