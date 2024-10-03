В России арестовали имущество украинского миллиардера Гереги
Имущество украинского миллиардера Александра Гереги арестовано в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.
По данным агентства, арест на имущество был наложен в апреле.
В 2022 году глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил о национализации имущества украинских олигархов в республике. В собственность региона было передано в том числе свыше 130 объектов ООО «РусЛайн Ко», учредитель которого — компания «Дром Венчерс Лимитед». По данным СМИ, организация находится на Маршалловых островах и является офшором Гереги.
Украинский бизнесмен в 2021 году входил в рейтинг богатейших людей по версии «Forbes Украина», напоминает Ura.ru. С 2018-го Герега внесен в российский санкционный список.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru