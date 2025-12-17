Росэлторг запустил мобильное приложение

Электронная торговая площадка Росэлторг запустила мобильное приложение для удобства пользователей. Теперь поставщики могут участвовать в коммерческих закупках и пользоваться сервисами с помощью телефона или планшета. Это касается тех операций, для которых не требуется электронная подпись.

Заместитель генерального директора Росэлторг Виктор Симоненко рассказал, что пользователям будут доступны умный поиск, подбор закупок, образовательный раздел, а также более 90 категорий, где пользователи могут подобрать себе реализуемое имущество компаний.

«Приложение — это полноценный рабочий инструмент. При входе через Росэлторг.ID пользователю становятся доступны все функции для поиска и выбора торгов: добавление в избранное, использование системы тегов для поиска, получение уведомлений и напоминаний», — отметил он.

Скачать приложение можно в App Store, Google Play, RuStore и AppGallery.

Росэлторг — это крупная федеральная электронная торговая площадка, на которой проводятся различные виды торгов: государственные и муниципальные закупки, закупки госкорпораций, коммерческие тендеры и многое другое.

