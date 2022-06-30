Росбанк призвал клиентов не проводить операции в британских фунтах
Росбанк рекомендовал клиентам не проводить операции в британских фунтах после введения Великобританией санкций против владельца банка Владимира Потанина. Об этом говорится в сообщении банка в телеграм-канале.
Отмечается, что банк продолжает работу в обычном режиме и ведет поддержку клиентов. Также в организации заверили, что способны продолжать обеспечивать бесперебойное обслуживание и адаптироваться к переменам.
Ранее в среду правительство Великобритании объявило о санкциях в отношении бизнесменов Владимира Потанина и Саида Гуцериева.
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