«Росбалт» и Republic внесены в список СМИ-иностранных агентов

Как отмечает РБК, компания «Москоу диджитал медиа» (юрлицо Republic) принадлежит Наталье Синдеевой - гендиректору телеканала «Дождь», который также признан иноагентом.

Ранее в начале октября Минюст расширил реестр СМИ – иностранных агентов, включив в него девять журналистов и три компании, в том числе издание Bellingcat.

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, после того как Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории США.

