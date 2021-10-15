«Росбалт» и Republic внесены в список СМИ-иностранных агентов
«Росбалт» и Republic согласно решению Минюста РФ внесены в список СМИ - иностранных агентов. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
Таким образом, общее число физических и юридических лиц в реестре иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, выросло до 88.
Как отмечает РБК, компания «Москоу диджитал медиа» (юрлицо Republic) принадлежит Наталье Синдеевой - гендиректору телеканала «Дождь», который также признан иноагентом.
Ранее в начале октября Минюст расширил реестр СМИ – иностранных агентов, включив в него девять журналистов и три компании, в том числе издание Bellingcat.
Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, после того как Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории США.
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