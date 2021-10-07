Мосгорсуд узаконил признание «Медузы» СМИ-иноагентом

Московский городской суд отклонил жалобу онлайн-издания «Медуза» на внесение её Минюстом РФ в реестр СМИ - иностранных агентов, поданную в порядке апелляции. Решение Замоскворецкого районного суда столицы оставлено без изменений, передает «Интерфакс».

Medusa была внесена в список изданий – иноагентов 23 апреля. Согласно реестру, это юридическое лицо зарегистрировано в 2014 году в Латвии. При этом в кодексе редакции независимость зафиксирована в качестве одного из основных принципов работы издания.

Признавать СМИ иноагентами можно с 2017 года после подписания соответствующего закона президентом РФ Владимиром Путиным. Главным критерием для получения такого статуса считается иностранное финансирование – как от госструктур и международных организаций до отдельных граждан.

В последнее время реестр СМИ – иноагентов активно пополняется. На сегодняшний день в нём уже значатся более 70 изданий, редакций и отдельных граждан.

