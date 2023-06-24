Калужская область перекроет дороги около Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областей

Власти Калужской области приняли решение ограничить движение транспорта по ряду дорог в регионе, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

На дорогах Москвы заметили бронетранспортеры

Уточняется, что речь идет о дорогах, которые прилегают к соседним Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям.

Накануне власти Воронежской области предупредили о колонне военной техники на трассе М-4 «Дон».

В сообщении в Telegram-канале властей отмечается, что по трассе идет колонна техники. Жителей Воронежской области попросили временно не пользоваться дорогой М-4 «Дон» и индивидуальным транспортом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
ТЕГИ:Перекрытие ДвиженияДорогаКалужская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры