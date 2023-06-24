Калужская область перекроет дороги около Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областей
Власти Калужской области приняли решение ограничить движение транспорта по ряду дорог в регионе, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Уточняется, что речь идет о дорогах, которые прилегают к соседним Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям.
Накануне власти Воронежской области предупредили о колонне военной техники на трассе М-4 «Дон».
В сообщении в Telegram-канале властей отмечается, что по трассе идет колонна техники. Жителей Воронежской области попросили временно не пользоваться дорогой М-4 «Дон» и индивидуальным транспортом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- АТОР: Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России
- Путин разрешил призывать осужденных на службу по контракту
- Минтранс приостанавливает автобусные рейсы из ДНР в Москву, Подмосковье и Ростов
- Парк «Сокольники» в Москве закрыли до особого распоряжения
- Сальдо попросил Пригожина остановиться
- После обстрела ВСУ в трех селах Курской области пропало электроснабжение
- Калужская область перекроет дороги около Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областей
- Руденя предложил Пригожину взять пример с участника ГКЧП Пуго
- США обсудили с Евросоюзом и странами G7 ситуацию в России
- Прокуратура напомнила об ответственности за распространения фейков во время КТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru