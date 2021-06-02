Росавиация заявила о решении вопросов с полетами между Россией и Германией
Вопрос с предоставлением разрешения на выполнение рейсов между Россией и Германией решен. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько.
Отвечая на вопрос журналистов о проблемах с отменами рейсов между странами, Нерадько уверенно заметил, что все решено.
Накануне немецкая авиакомпания Lufthansa отменила запланированные на 2 июня рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно из-за отсутствия разрешения со стороны компетентных ведомств. Юрист Андрей Лухин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился в официальной версии отмены полетов.
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