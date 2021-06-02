Росавиация заявила о решении вопросов с полетами между Россией и Германией

Вопрос с предоставлением разрешения на выполнение рейсов между Россией и Германией решен. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

Отвечая на вопрос журналистов о проблемах с отменами рейсов между странами, Нерадько уверенно заметил, что все решено.