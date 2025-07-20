«Победа»: Расписание рейсов поменяли из-за ограничений во «Внуково» и «Шереметьево»

В компании уточнили, что в настоящий момент часть рейсов перевозчика была задержана или вынужденно отменена. В связи с этим пассажирам рекомендовали проверять статусы рейсов любым удобным способом перед выездом в аэропорты.

До этого столичный мэр Сергей Собянин объявил о ликвидации пяти украинских беспилотников над Московским регионом утром воскресенья.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в «Шереметьево» недовольные пассажиры «Победы» заблокировали посадку на рейс в Минеральные Воды.