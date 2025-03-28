Росавиация: В саратовском аэропорту сняли временные ограничения
В саратовском аэропорту сняли временные ограничения, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Гавань работает в штатном режиме с 8 утра по московскому времени.
Он уточнил, что ограничение на прием и выпуск воздушных судов были введены с целью обеспечения безопасности полетов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимали все необходимые меры.
Ранее в СМИ появилась информация, что ночью 28 марта жители Энгельса Саратовской области услышали звуки взрывов в небе.
Российские средства ПВО ночью 28 марта уничтожили 78 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. 19 из них – над территорией Саратовской области, передает «Радиоточка НСН».
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