Росавиация: В саратовском аэропорту сняли временные ограничения

В саратовском аэропорту сняли временные ограничения, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Гавань работает в штатном режиме с 8 утра по московскому времени.

Он уточнил, что ограничение на прием и выпуск воздушных судов были введены с целью обеспечения безопасности полетов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимали все необходимые меры.

МО РФ: Над регионами России за ночь уничтожили 78 БПЛА

Ранее в СМИ появилась информация, что ночью 28 марта жители Энгельса Саратовской области услышали звуки взрывов в небе.

Российские средства ПВО ночью 28 марта уничтожили 78 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. 19 из них – над территорией Саратовской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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