Росавиация: В саратовском аэропорту сняли временные ограничения

В саратовском аэропорту сняли временные ограничения, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Гавань работает в штатном режиме с 8 утра по московскому времени.

Он уточнил, что ограничение на прием и выпуск воздушных судов были введены с целью обеспечения безопасности полетов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимали все необходимые меры.