Росавиация: В работу подмосковного аэропорта Жуковский введены ограничения
8 марта 202617:46
В работу подмосковного аэропорта Жуковский введены ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале.
Отмечается, что приём и отправка рейсов временно приостановлены для обеспечения безопасности полётов.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО успешно отразили атаку двух беспилотников, направлявшихся к столице.
Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за 6 часов уничтожили 152 украинских беспилотника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
