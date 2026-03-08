Росавиация: В работу подмосковного аэропорта Жуковский введены ограничения

В работу подмосковного аэропорта Жуковский введены ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале.

Отмечается, что приём и отправка рейсов временно приостановлены для обеспечения безопасности полётов.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО успешно отразили атаку двух беспилотников, направлявшихся к столице.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за 6 часов уничтожили 152 украинских беспилотника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
