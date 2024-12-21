Росавиация: В аэропорту Саратова сняли ограничения

Утром 21 декабря в саратовском аэропорту были ограничены прием и выпуск самолетов. Это было сделано для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов. Свою работу в субботу также приостановил аэропорт в Казани.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что из-за атаки БПЛА на Казань аэропорт Ижевска приостановил свою деятельность.