Росавиация: В аэропорту Саратова сняли ограничения
В Саратове с деятельности аэропорта Гагарин сняли ограничения. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, в период действия ограничений на запасной аэродром Волгоград ушел один самолет, который летел в Саратов.
Утром 21 декабря в саратовском аэропорту были ограничены прием и выпуск самолетов. Это было сделано для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов. Свою работу в субботу также приостановил аэропорт в Казани.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что из-за атаки БПЛА на Казань аэропорт Ижевска приостановил свою деятельность.
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