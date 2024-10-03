Ливан запросил у России дипломатическую помощь
Ливан запросил у РФ дипломатическую помощь в решении конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в интервью ТАСС заявил ливанский посол в России Шауки Бу Нассар.
По его словам, он просил российскую сторону «активизировать дипломатические усилия в контакте со всеми заинтересованными сторонами и влиятельными акторами», как на Ближнем Востоке, так и во всём мире, в том числе на площадке ООН и других международных организаций.
«Москва ясно дала понять, что российские официальные лица совершают множество звонков, чтобы заручиться поддержкой мирного решения», - указал посол.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что бомбардировки Ливана со стороны Израиля неминуемо станут причиной гуманитарной катастрофы, Россия чрезвычайно озабочена этим фактом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru