Ливан запросил у России дипломатическую помощь

По его словам, он просил российскую сторону «активизировать дипломатические усилия в контакте со всеми заинтересованными сторонами и влиятельными акторами», как на Ближнем Востоке, так и во всём мире, в том числе на площадке ООН и других международных организаций.

«Москва ясно дала понять, что российские официальные лица совершают множество звонков, чтобы заручиться поддержкой мирного решения», - указал посол.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что бомбардировки Ливана со стороны Израиля неминуемо станут причиной гуманитарной катастрофы, Россия чрезвычайно озабочена этим фактом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

