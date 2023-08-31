Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта Пскова

Аэропорт Пскова возобновил свою работу с 7:00 мск без ограничений. Об этом сообщила Росавиация.

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Отмечается, что все службы аэропорта выполняют работу в штатном режиме. Подчеркивается, что на 31 августа по расписанию запланированы два рейса авиакомпании «Азимут» из Москвы и обратно.

Ранее, в ночь на 30 августа, аэропорт Пскова атаковали около 20 беспилотников. После этого сообщалось, что аэропорт не будет обслуживать гражданские рейсы 30 августа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ПсковАэропорт

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