Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта Пскова

Отмечается, что все службы аэропорта выполняют работу в штатном режиме. Подчеркивается, что на 31 августа по расписанию запланированы два рейса авиакомпании «Азимут» из Москвы и обратно.

Ранее, в ночь на 30 августа, аэропорт Пскова атаковали около 20 беспилотников. После этого сообщалось, что аэропорт не будет обслуживать гражданские рейсы 30 августа, передает «Радиоточка НСН».

