Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта Пскова
31 августа 202308:47
Аэропорт Пскова возобновил свою работу с 7:00 мск без ограничений. Об этом сообщила Росавиация.
Отмечается, что все службы аэропорта выполняют работу в штатном режиме. Подчеркивается, что на 31 августа по расписанию запланированы два рейса авиакомпании «Азимут» из Москвы и обратно.
Ранее, в ночь на 30 августа, аэропорт Пскова атаковали около 20 беспилотников. После этого сообщалось, что аэропорт не будет обслуживать гражданские рейсы 30 августа, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru