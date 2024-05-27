Росавиация сообщила, что аэропорты Москвы работают в штатном режиме

Московские аэропорты вернулись к обычному режиму работы после временных ограничений, следует из сообщения Росавиации.

В публикации ведомства уточняется, что в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вечером 27 мая в работе аэропортов Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения. Они действовали с 20:46 до 21:20 мск.


Росавиация проведет расследование полета самолета над трассой в Подмосковье


Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении малоразмерного воздушного шара в Подмосковье.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что шар сбили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО) примерно в 21:00, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ТЕГИ:МоскваАэропортРосавиация

Горячие новости

Все новости

партнеры