Росавиация сообщила, что аэропорты Москвы работают в штатном режиме
Московские аэропорты вернулись к обычному режиму работы после временных ограничений, следует из сообщения Росавиации.
В публикации ведомства уточняется, что в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вечером 27 мая в работе аэропортов Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения. Они действовали с 20:46 до 21:20 мск.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении малоразмерного воздушного шара в Подмосковье.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что шар сбили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО) примерно в 21:00, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru