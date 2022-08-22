Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 29 августа
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов южных и центральных регионов России продлен до 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении федерального агентства.
Перевозчикам рекомендуют организовать перелеты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, пишет Газета.ру. Остальные воздушные гавани страны работают штатно, отмечает РИА ФАН.
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