«Аэрофлот» начал продажу билетов для пенсионеров по фиксированным ценам
Авиакомпания «Аэрофлот» запустила специальную акцию для пенсионеров: теперь россияне старшего возраста смогут купить билеты на внутренние рейсы по фиксированной цене. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
Предложение действует для полетов в период с 1 сентября по 31 декабря текущего года. Билеты по фиксированной цене доступны для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Кроме того, перевозчик даст 25-процентную скидку на билеты для детей в возрасте до 12 лет, которые полетят с пенсионером.
В специальной акции участвуют направления между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском и городами РФ. Цены на билеты начинаются от полутора тысяч рублей. Так, перелет из столицы в Нижний Новгород или Казань обойдется в 1,5 тысячи рублей, из Санкт-Петербурга в Архангельск, Мурманск или Тобольск — в 2,5 тысячи, а из Красноярска в Екатеринбург или Минеральные Воды можно добраться за 5,5 тысячи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+23 909 / сут.
Умерли
383 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+20 583 / сут.
- «Аэрофлот» начал продажу билетов для пенсионеров по фиксированным ценам
- В Крыму зафиксировали два тлеющих очага после детонации снарядов под Джанкоем
- «Туда-обратно за 50 тысяч»: Названы популярные направления в «бархатный сезон»
- Российское посольство направило Армении ноту из-за обвинений в причастности к взрыву в Ереване
- СМИ: задержан замглавы правительства Ленинградской области Сергей Харлашкин
- В РСТ указали на подорожание отелей в Сочи на 19%
- Регулятор ФРГ: Запасов газа без поставок из России хватит на 2,5 месяца
- Вице-президент РСТ назвал средний чек по перелетам в Турцию
- Австралия расторгла договор с Россией об аренде земли под строительство здания посольства
- Задымление на юге Москвы объяснили лесными пожарами в Рязанской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru