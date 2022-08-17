«Аэрофлот» начал продажу билетов для пенсионеров по фиксированным ценам

Предложение действует для полетов в период с 1 сентября по 31 декабря текущего года. Билеты по фиксированной цене доступны для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Кроме того, перевозчик даст 25-процентную скидку на билеты для детей в возрасте до 12 лет, которые полетят с пенсионером.

В специальной акции участвуют направления между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском и городами РФ. Цены на билеты начинаются от полутора тысяч рублей. Так, перелет из столицы в Нижний Новгород или Казань обойдется в 1,5 тысячи рублей, из Санкт-Петербурга в Архангельск, Мурманск или Тобольск — в 2,5 тысячи, а из Красноярска в Екатеринбург или Минеральные Воды можно добраться за 5,5 тысячи.

