«Аэрофлот» начал продажу билетов для пенсионеров по фиксированным ценам

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила специальную акцию для пенсионеров: теперь россияне старшего возраста смогут купить билеты на внутренние рейсы по фиксированной цене. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

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Предложение действует для полетов в период с 1 сентября по 31 декабря текущего года. Билеты по фиксированной цене доступны для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Кроме того, перевозчик даст 25-процентную скидку на билеты для детей в возрасте до 12 лет, которые полетят с пенсионером.

В специальной акции участвуют направления между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском и городами РФ. Цены на билеты начинаются от полутора тысяч рублей. Так, перелет из столицы в Нижний Новгород или Казань обойдется в 1,5 тысячи рублей, из Санкт-Петербурга в Архангельск, Мурманск или Тобольск — в 2,5 тысячи, а из Красноярска в Екатеринбург или Минеральные Воды можно добраться за 5,5 тысячи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПенсионерыАвиасообщениеАэрофлот
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