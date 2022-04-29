Росавиация продлила запрет на полеты на юг России до 7 мая

Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряде аэропортов на юге и в центре страны до 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ограничения на полеты в аэропорты юга России продлили до 1 мая

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 07 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — подчеркнули в Росавиации.

Все остальные аэропорты России продолжат работу в обычном режиме, пишет Ura.ru.

Ранее введенные федеральным агентством ограничения должны были действовать до 1 мая, напоминает РИА ФАН.

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Фото: facebook.com/UralAirlines
ТЕГИ:АэропортыРосавиация
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