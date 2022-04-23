Ограничения на полеты в аэропорты юга России продлили до 1 мая

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 1 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении федеральной службы.

Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Другие аэропорты страны продолжают работу в штатном режиме.

