Ограничения на полеты в аэропорты юга России продлили до 1 мая

Росавиация продлила до 1 мая режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, введенный после начала спецоперации на Украине.

Росавиация рекомендовала перевозчикам подготовиться к полетам без GPS

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 1 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении федеральной службы.

Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Другие аэропорты страны продолжают работу в штатном режиме.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АэропортыАвиаперелетыРосавиация
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