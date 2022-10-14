Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 22 октября

Росавиация вновь продлила режим ограничения полетов в некоторые аэропорты южных и центральных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства.

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Меры будут действовать до 22 октября, пишет Ura.ru.

Режим ограничения полетов введен в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты, отмечает RT.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — подчеркнули в Росавиации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыАэропортыРосавиация
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