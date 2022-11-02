В Иркутске закрыли международный аэропорт
Международный аэропорт Иркутска закрыт для рейсов до 22:00 по местному времени (17:00 мск), сообщает РИА Новости.
В пресс-службе воздушной гавани пояснили, что это связано с аварийной посадкой самолёта «Уральских авиалиний».
В Восточно-Сибирском межрегиональном Следственном управлении СК РФ рассказали, что у лайнера Airbus А-320, выполнявшего рейс «Душанбе - Иркутск», при посадке разрушилась пневматика четырёх шасси. На борту находились 89 человек - 83 пассажира и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.
Ранее рейс, следовавший рейсом «Петербург - Фергана», совершил вынужденную посадку в Намангане из-за неблагоприятных погодных условий, сообщают «Невские новости».
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