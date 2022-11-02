В Иркутске закрыли международный аэропорт

Международный аэропорт Иркутска закрыт для рейсов до 22:00 по местному времени (17:00 мск), сообщает РИА Новости.

В Иркутске аварийно приземлился летевший из Душанбе самолет

В пресс-службе воздушной гавани пояснили, что это связано с аварийной посадкой самолёта «Уральских авиалиний».

В Восточно-Сибирском межрегиональном Следственном управлении СК РФ рассказали, что у лайнера Airbus А-320, выполнявшего рейс «Душанбе - Иркутск», при посадке разрушилась пневматика четырёх шасси. На борту находились 89 человек - 83 пассажира и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.

Ранее рейс, следовавший рейсом «Петербург - Фергана», совершил вынужденную посадку в Намангане из-за неблагоприятных погодных условий, сообщают «Невские новости».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Игорь Онучин
ТЕГИ:Аварийная ПосадкаАэропортИркутскСамолёт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры