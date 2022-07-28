Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов страны до 5 августа
Временное ограничение полетов в аэропорты ряда российских регионов продлили до 5 августа. Об этом сообщили в Росавиации.
Ранее ограничения были введены до 30 июля, напоминает Ura.ru.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Другие воздушные гавани страны работают в штатном режиме, пишет РИА ФАН.
Авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров, используя аэропорты Москвы, Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.
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