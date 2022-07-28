Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов страны до 5 августа

Временное ограничение полетов в аэропорты ряда российских регионов продлили до 5 августа. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 30 июля

Ранее ограничения были введены до 30 июля, напоминает Ura.ru.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Другие воздушные гавани страны работают в штатном режиме, пишет РИА ФАН.

Авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров, используя аэропорты Москвы, Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыАэропортыРосавиация
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