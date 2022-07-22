Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 30 июля
Росавиация продлила до 30 июля режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.
Ограничения будут действовать до 03:45 мск 30 июля, пишет РИА ФАН. Другие аэропорты страны работают штатно, отмечает RT.
Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров, используя аэропорты Москвы, Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя.
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