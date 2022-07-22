Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 30 июля

Туротрасль России потеряла десятки миллиардов из-за закрытия неба странами Запада В Японии обеспокоились военной активностью России на Дальнем Востоке Новые санкции Евросоюза не окажут влияния на работу Сбербанка внутри России Одним из претендентов на место следующего президента США может стать Мишель Обама Более половины россиян считают приоритетными госрасходы на образование и медицину