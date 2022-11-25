Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов до 3 декабря

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлен до 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

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Ранее ведомство ограничило полеты в воздушные гавани южных и центральных регионов до 27 ноября, напоминает «Свободная пресса».

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Федеральное агентство рекомендует авиакомпаниям перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Москвы, Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.

Остальные российские аэропорты работают штатно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыАэропортыРосавиация
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