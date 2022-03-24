Росавиация продлила ограничение полетов на юг России до 1 апреля
Ограничение на полеты в аэропорты юга и центральной части России продлено до 1 апреля. Об этом сообщает Росавиация.
Ранее из-за начала специальной военной операции на Украине ведомство ограничило полеты на юг страны до 26 марта, напоминает «Свободная пресса».
«До 1 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении Росавиации.
Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров в указанные аэропорты по альтернативным маршрутам, пишет Ura.ru.
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