Росавиация пригрозила Azur Air ограничением полетов

Росавиация может ограничить деятельность авиакомпании Azur Air. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник. Это может произойти в том случае, если компания не устранит выявленные после внеплановой проверки замечания. Срок исполнения – до 22 ноября этого года.

Источник отмечает, что в результате проверки были выявлены недостатки в командно-руководящем составе компании, которые влияют на безопасность полетов. Кроме того, «имеются серьезные замечания к системе организации рабочих процессов и периодической подготовке пилотов».

Напомним, внеплановая проверка была организована после ряда инцидентов с воздушными ссудами Azur Air. Так, 26 сентября Boeing 767-300, на борту которого находился 341 человек, совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула. Травмы получили 56-ть. Руководство приняло решение выплатить пассажирам компенсации в размере 100 тысяч рублей.

В тот же день другой борт этой авиакомпании совершил вынужденную посадку в аэропорту китайского города Сиань во время рейса Томск–Фукуок. Причиной посадки, по предварительным данным, стало срабатывание датчика технической неисправности.