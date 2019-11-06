Росавиация пригрозила Azur Air ограничением полетов
Росавиация может ограничить деятельность авиакомпании Azur Air. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник. Это может произойти в том случае, если компания не устранит выявленные после внеплановой проверки замечания. Срок исполнения – до 22 ноября этого года.
Источник отмечает, что в результате проверки были выявлены недостатки в командно-руководящем составе компании, которые влияют на безопасность полетов. Кроме того, «имеются серьезные замечания к системе организации рабочих процессов и периодической подготовке пилотов».
Напомним, внеплановая проверка была организована после ряда инцидентов с воздушными ссудами Azur Air. Так, 26 сентября Boeing 767-300, на борту которого находился 341 человек, совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула. Травмы получили 56-ть. Руководство приняло решение выплатить пассажирам компенсации в размере 100 тысяч рублей.
В тот же день другой борт этой авиакомпании совершил вынужденную посадку в аэропорту китайского города Сиань во время рейса Томск–Фукуок. Причиной посадки, по предварительным данным, стало срабатывание датчика технической неисправности.
В конце октября НСН писала, что самолет авиакомпании Thai Airways, летевший из британской столицы в Бангкок, экстренно сел в московском аэропорту «Домодедово». Причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Самолет на земле ожидала бригада скорой помощи, пассажира госпитализировали.
Неделей ранее, 19 октября, сообщалось, что летевший из Улан-Удэ в Москву самолет совершил экстренную посадку в Крaсноярске после получения анонимной угрозы взрывa.
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