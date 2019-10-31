Аэропорт Екатеринбурга предупредили об угрозе взрыва самолета

Анонимный источник предупредил представителей екатеринбургского аэропорта, что самолет с рейсом Екатеринбург-Сургут заминирован. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, экстренные и правоохранительные службы в настоящее время проверяет данный факт. Отмечается, что решение об эвакуации воздушной гавани не принималось.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее в середине сентября сообщалось, что два самолета, летевшие в Симферополь и Москву, успешно приземлились в пунктах назначения после сообщений об их минировании. Как отметили в органах, поступившая информация оказалась ложной.

