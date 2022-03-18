Росавиация подтвердила продление ограничений на полеты на юге России
18 марта 202210:00
Росавиация подтвердила продление режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru