Росавиация подтвердила продление ограничений на полеты на юге России

Росавиация подтвердила продление режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

СМИ: Режим закрытого неба на юге России продлен до 26 марта

Мера будет действовать до 03:45 26 марта. Ограничения коснутся аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты, отмечает РЕН ТВ.

Другие российские аэропорты продолжат работу в штатном режиме, пишут Известия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиаперелетыРосавиация
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