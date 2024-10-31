Росавиация ограничила работу аэропорта Уфы

Аэропорт Уфы временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Самары

В сообщении говорится, что временные ограничения на работу воздушной гавани введены для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

«Службы аэропорта, экипажи и авиадиспетчеры принимают все необходимые меры», - указали в ведомстве.

Ранее после предупреждения о возможной атаке беспилотников временные ограничения на отправку и приём самолётов ввели в международном аэропорту Саратова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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