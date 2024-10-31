Росавиация ограничила работу аэропорта Уфы
31 октября 202419:15
Аэропорт Уфы временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В сообщении говорится, что временные ограничения на работу воздушной гавани введены для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.
«Службы аэропорта, экипажи и авиадиспетчеры принимают все необходимые меры», - указали в ведомстве.
Ранее после предупреждения о возможной атаке беспилотников временные ограничения на отправку и приём самолётов ввели в международном аэропорту Саратова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru