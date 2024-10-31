Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Самары
31 октября 202418:13
Ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Самары «Курумоч» сняты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В ведомстве напомнили, что работа воздушной гавани была временно приостановлена для обеспечения безопасности полётов.
«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» четыре воздушных судна, летевших в Самару», - говорится в сообщении.
Ранее аэропорт «Внуково» в Москве был временно закрыт из-за лопнувшей шины самолета Як-40, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru