Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Самары

Ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Самары «Курумоч» сняты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

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В ведомстве напомнили, что работа воздушной гавани была временно приостановлена для обеспечения безопасности полётов.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» четыре воздушных судна, летевших в Самару», - говорится в сообщении.

Ранее аэропорт «Внуково» в Москве был временно закрыт из-за лопнувшей шины самолета Як-40, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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