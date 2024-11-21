Росавиация: Ограничения на прием и выпуск рейсов сняли в аэропорту Волгограда

По его словам, введенные ограничения были отменены в 8:05 мск. Все меры для безопасности полетов предприняли службы аэропорта, авиадиспетчеры и экипажи воздушных судов.

Кореняко отметил, что ограничения были введены для безопасности полетов гражданских судов.

Ранее были отменены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту «Гагарин» в Саратове. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

