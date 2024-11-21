Росавиация: Ограничения на прием и выпуск рейсов сняли в аэропорту Волгограда
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на выпуск и прием лайнеров. Об этом в своем Telegram-канале заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, введенные ограничения были отменены в 8:05 мск. Все меры для безопасности полетов предприняли службы аэропорта, авиадиспетчеры и экипажи воздушных судов.
Кореняко отметил, что ограничения были введены для безопасности полетов гражданских судов.
Ранее были отменены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту «Гагарин» в Саратове. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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