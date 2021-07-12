Росавиация обязала экипажи самолетов сдавать тесты на COVID-19 каждые три дня

Росавиация обязала авиакомпании каждые 72 часа проводить тестирование экипажей на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на имеющее ся в распоряжении агентства письмо замглавы Росавиации Олега Сторчевого.

Отмечается, что пилотам и бортпроводникам необходимо сдавать ПЦР-тесты «не менее одного раза в 72 часа». Кроме того, Росавиация потребовала от региональных управлений «организовать работу по проведению иммунопрофилактики» против COVID-19 среди экипажей самолетов.

Представитель ведомства подтвердил агентству подлинность письма, однако не стал его комментировать.

