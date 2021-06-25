Росавиация назвала фейком сообщения об ограничениях на покупку авиабилетов из-за COVID-19
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опровергло сообщение о введении ограничений на покупку авиабилетов.
Ранее в соцсетях опубликовали скриншот с якобы приказом Росавиации. В документе указывалось, что билет на самолет можно будет приобрести только при предъявлении QR-кода, который присваивается прошедшим вакцинацию от коронавируса или перенесшим болезнь лицам.
«В социальных сетях появилось фейковое сообщение о том, что якобы вводятся ограничения на приобретение авиабилетов, связанные с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Росавиация официально информирует, что указанные сообщения не соответствуют действительности. Приказ, о котором говорится в скрине, никогда не существовал, и данное сообщение не публиковалось на сайте Росавиации», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
В Росавиации подчеркнули, что приобретение билетов и допуск пассажиров осуществляются в соответствии с Воздушным кодексом РФ и федеральных правил воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов.
Также в ведомстве добавили, что в аэропортах страны и на борту самолетов обеспечиваются все необходимые антикоронавирусные меры согласно методическим указаниям по организации работы аэропортов и авиакомпаний.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 393 / сут.
Умерли
132 тыс.+601 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+14 024 / сут.
- Росавиация назвала фейком сообщения об ограничениях на покупку авиабилетов из-за COVID-19
- Москва побила антирекорд по числу госпитализаций с коронавирусом
- Мишустин утвердил временные пошлины на экспорт металлов
- В Великобритании признали, что инцидент с эсминцем мог привести к «необоснованной эскалации»
- Климатологи предупредили о возможных торнадо и смерчах в России
- Путин и эмир Катара обсудили подготовку к ЧМ-2022 по футболу
- Telegram запустил групповые видеозвонки и трансляцию экрана
- В АТОР рассказали о росте цен на отдых в Крыму и Турции
- «Эпическое фиаско»: Минобороны прокомментировало действия британского эсминца в Черном море
- Глава Евросовета подтвердил намерение ЕС продлить антироссийские санкции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru