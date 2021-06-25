Росавиация назвала фейком сообщения об ограничениях на покупку авиабилетов из-за COVID-19

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опровергло сообщение о введении ограничений на покупку авиабилетов.

Ранее в соцсетях опубликовали скриншот с якобы приказом Росавиации. В документе указывалось, что билет на самолет можно будет приобрести только при предъявлении QR-кода, который присваивается прошедшим вакцинацию от коронавируса или перенесшим болезнь лицам.

«В социальных сетях появилось фейковое сообщение о том, что якобы вводятся ограничения на приобретение авиабилетов, связанные с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Росавиация официально информирует, что указанные сообщения не соответствуют действительности. Приказ, о котором говорится в скрине, никогда не существовал, и данное сообщение не публиковалось на сайте Росавиации», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

В Росавиации подчеркнули, что приобретение билетов и допуск пассажиров осуществляются в соответствии с Воздушным кодексом РФ и федеральных правил воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов.

Также в ведомстве добавили, что в аэропортах страны и на борту самолетов обеспечиваются все необходимые антикоронавирусные меры согласно методическим указаниям по организации работы аэропортов и авиакомпаний.

