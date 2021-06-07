Росавиация и Ростуризм предупредили о рисках поездок в «закрытые» страны

Ростуризм и Росавиация предупредили россиян о рисках при планировании поездок в страны, регулярное авиасообщение с которыми Россия не восстановила. Ведомства выпустили соответствующее совместное заявление.

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В частности, ведомства указывают на риск для туриста и турбизнеса: в случае непредвиденных обстоятельств в виду пандемии коронавируса поездка может сорваться, что приведет к денежным потерям обеих сторон.

Ведомства в заявлении напомнили, что страны для возобновления авиасообщения определяются оперативным штабом по противодействию коронавирусу. В настоящее время целый ряд стран, которые являются популярным туристическим направлением россиян, не имеют регулярного авиасообщения с РФ, в том числе Кипр и Тунис.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:Туризм
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