Росавиация и Ростуризм предупредили о рисках поездок в «закрытые» страны
Ростуризм и Росавиация предупредили россиян о рисках при планировании поездок в страны, регулярное авиасообщение с которыми Россия не восстановила. Ведомства выпустили соответствующее совместное заявление.
В частности, ведомства указывают на риск для туриста и турбизнеса: в случае непредвиденных обстоятельств в виду пандемии коронавируса поездка может сорваться, что приведет к денежным потерям обеих сторон.
Ведомства в заявлении напомнили, что страны для возобновления авиасообщения определяются оперативным штабом по противодействию коронавирусу. В настоящее время целый ряд стран, которые являются популярным туристическим направлением россиян, не имеют регулярного авиасообщения с РФ, в том числе Кипр и Тунис.
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